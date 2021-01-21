Бывшая жена Джигархаяна поведала, что ухудшило его состояние 

В свое время Виталина старалась сделать жизнь супруга творчески активной, но при этом следила за его здоровьем.

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала быстрое угасание своего бывшего мужа Армена Джигарханяна после их расставания. На YouTube-шоу «Алена, блин!» известная пианистка рассказала свою версию скандала — якобы, некие друзья актера забрали его у нее, не дали ей возможности общаться с супругом и начали манипулировать им, чтобы отобрать у нее имущество.

Но самым страшным для Армена Борисовича в этой ситуации Романовская называет то, что он сменил образ жизни.

«Когда у него был второй инсульт в конце 2009 года, он был очень тяжелый. Это был тот случай, когда он заново должен был вспомнить многие вещи: начиная от физических и заканчивая восстановлением памяти. И мне тогда объяснили, что, если я хочу его сохранить как публичную личность, как артиста, я должна все делать для того, чтобы он имел тот образ жизни, к которому привык, — рассказала артистка. — «Он не должен сесть дома. Как только он сядет дома, то превратится в овощ, и вы не сможете его больше поднять». Но он, действительно, не мог жить без театра, он в любом состоянии всегда говорил: «Поехали в театр».

Виталина уверяет, что ее муж не любил больницы, хотя и страдал от множества заболеваний. Нахождению в стационаре он всегда предпочитал театр, и работа поддерживала его состояние. Романовская старалась сделать жизнь супруга творчески активной, но при этом следила за его здоровьем. Она отметила, что в браке с ней он еще выходил на сцену, а уже после развода в спектаклях не появлялся.