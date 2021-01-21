Бывшая жена Джигарханяна поведала, что ухудшило его состояние 

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала быстрое угасание своего бывшего мужа Армена Джигарханяна

На YouTube-шоу «Алена, блин!» пианистка рассказала свою версию скандала. Она считает, что друзья актера не дали ей общаться с супругом и начали манипулировать им, чтобы забрать имущество.

Но самым страшным ударом стала перемена образа жизни.

«Когда у него был второй инсульт в конце 2009 года, он был очень тяжелый. Это был тот случай, когда он заново должен был вспомнить многие вещи: начиная от физических и заканчивая восстановлением памяти. И мне тогда объяснили, что, если я хочу его сохранить как артиста, я должна делать все для того, чтобы он имел тот образ жизни, к которому привык. Он не должен сесть дома. Как только он сядет дома, то превратится в овощ, и вы не сможете его больше поднять».

Однако актер не мог жить без театра и в любом состоянии предлагал поехать именно туда.

Виталина уверяет, что ее муж не любил больницы, хотя и страдал от множества заболеваний. В браке с ней он еще выходил на сцену, а после развода в спектаклях не появлялся.

В добавок, женщина уверена, что после развода друзья постоянно перевозили Джигарханяна по съемным квартирам, а он очень любил свой дом. Отсутствие своего угла подкосили актера.