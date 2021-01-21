На слуху: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@igor_nikolaev_music

Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой.

Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Со слов его друга, врачи диагностировали у Гордона высокую температуру.

Актриса Оксана Акиньшина дала интервью изданию «Известия», в котором высказалась о правах женщин в современном мире. Пользовательниц слова звезды фильмов «Стиляги» и «Спутник» вывели из себя.

@boyarskaya.katerina

Внучка Михаила Боярского, Екатерина, девушка, без сомнения, очень красивая. Ей 22 года и у нее уже довольно большое количество поклонников. Недавно на личной странице в социальной сети Боярская опубликовала несколько снимков довольно смелой фотосессии.

@annakhilkevich

Актриса назвала себя жертвой домогательств и отметила, что «самым отвратительным» было то, что она пережила это в юном возрасте.