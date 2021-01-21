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На слуху: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Как выглядят двухэтажные апартаменты Николаева в Юрмале

@igor_nikolaev_music
Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой.
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Гордона госпитализировали с коронавирусом

Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Со слов его друга, врачи диагностировали у Гордона высокую температуру.
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«Проблема некрасивых»: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах

Актриса Оксана Акиньшина дала интервью изданию «Известия», в котором высказалась о правах женщин в современном мире. Пользовательниц слова звезды фильмов «Стиляги» и «Спутник» вывели из себя.
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Внучку Боярского осудили за смелые фото

@boyarskaya.katerina
Внучка Михаила Боярского, Екатерина, девушка, без сомнения, очень красивая. Ей 22 года и у нее уже довольно большое количество поклонников. Недавно на личной странице в социальной сети Боярская опубликовала несколько снимков довольно смелой фотосессии.
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Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет

@annakhilkevich
Актриса назвала себя жертвой домогательств и отметила, что «самым отвратительным» было то, что она пережила это в юном возрасте.
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Видео дня. Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Женский форум
Звёзды , Игорь Николаев , Михаил Боярский , Александр Гордон , Оксана Акиньшина , газета "Известия" , РИА Новости
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