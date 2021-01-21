На слуху: Акиньшина разозлила Сеть словами о женщинах 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@igor_nikolaev_music
Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой.
Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Со слов его друга, врачи диагностировали у Гордона высокую температуру.
Актриса Оксана Акиньшина дала интервью изданию «Известия», в котором высказалась о правах женщин в современном мире. Пользовательниц слова звезды фильмов «Стиляги» и «Спутник» вывели из себя.
@boyarskaya.katerina
Внучка Михаила Боярского, Екатерина, девушка, без сомнения, очень красивая. Ей 22 года и у нее уже довольно большое количество поклонников. Недавно на личной странице в социальной сети Боярская опубликовала несколько снимков довольно смелой фотосессии.
@annakhilkevich
Актриса назвала себя жертвой домогательств и отметила, что «самым отвратительным» было то, что она пережила это в юном возрасте.