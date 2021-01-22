Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин 

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост и рассказал подписчикам «Самую короткую и прекрасную сказку».

Главный герой произведения, услышав отказ от возлюбленной выйти за него замуж, принимает решение жить один и становится счастливым.

«Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: "Ты выйдешь за меня замуж?" И она ответила: "… Нет!" И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, и нажирался в сопли, и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу», — гласит сказка.

Мужская сказка, по мнению Харламова, выглядит так, что герой перестал опускать крышку унитаза, спал с разными женщинами, пел в душе, пускал газы, громко рыгал и «чесал себе яйца».

Подписчики сошлись во мнении, что жена от Гарика ушла не просто так.