Мать Милохина объяснила, почему отдала сыновей в детдом

Мать блогера, тиктокера и музыканта Дани Милохина Любовь Бережная в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему отдала двух своих сыновей много лет назад в детский дом. Родных детей она не видела 17 лет. Любовь Бережная.

«Я хотела отдать детей на полгода, а отдала на всю жизнь. Они плакали потом в детском доме без меня, мне об этом рассказывали. Я боялась идти к ним даже с подарками. Не могла забрать их обратно. Я своей вины не отрицаю, виновата всегда мать. Нельзя, конечно, своих детей отдавать».

Отметим, что Даня Милохин и его брат Илья десять лет жили в детском доме. Потом их забрали в приемную семью. Интересно, что Даня никогда не хотел увидеть мать, а вот Илья искал родительницу. Он в отличие от брата появился в студии «Пусть говорят», сказав, что давно простил биологическую мать.

кадр из программы "Пусть говорят"

Как добавила Любовь Бережная, ее первый муж бросил ее с двумя детьми. Финансовое положение было очень тяжелым, поэтому она и отдала ребят в детский дом. Кстати, в студии появился и нынешний муж Бережной. Он знал о существовании двух детей у женщины от предыдущего брака. Как сказал мужчина, он не запрещал ей забрать детей, но по каким-то причинам они так этого и не сделали.