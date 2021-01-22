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Мать Милохина объяснила, почему отдала сыновей в детдом 

Даня Виттиг 4 часа назад
Мать Милохина объяснила, почему отдала сыновей в детдом
Фото: @danya_milokhin
Блогер и музыкант Даня Милохин прославился, снимая короткие ролики в социальных сетях. Зрители также удивились трогательной истории парня, который вырос в детском доме. Но недавно Андрей Малахов отыскал мать мальчика.
Любовь Бережная в студии программы «Пусть говорят» объяснила, почему отдала двух своих сыновей в детский дом.
кадр из программы "Пусть говорят"

«Я хотела отдать детей на полгода, а отдала на всю жизнь. Они плакали потом в детском доме без меня, мне об этом рассказывали. Я боялась идти к ним даже с подарками. Не могла забрать их обратно. Я своей вины не отрицаю, виновата всегда мать. Нельзя, конечно, своих детей отдавать».

Даня Милохин с братом Ильей прожили в детском доме десять лет, а потом попали в приемную семью. При этом Даня никогда не искал мать, а вот Илья наоборот. Он в отличие от брата появился в студии «Пусть говорят» и сказал, что давно простил маму.
По словам Любови, первый муж бросил ее с двумя детьми. Денег не было, поэтому она и отдала ребят в детский дом. Кстати, в студии появился и нынешний муж Бережной. Он знал о существовании двух детей у женщины от предыдущего брака. Как сказал мужчина, он не запрещал ей забрать детей, но по каким-то причинам они так этого и не сделали.
Ранее "Рамблер" сообщал, каким заболеванием страдал Леонардо Ди Каприо в детстве.
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