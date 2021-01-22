Звезды, которые отказались от своих родителей 

Тема отношений детей и родителей для многих может быть очень болезненна, так как у людей не всегда получается выстроить контакт со своими членами семьи. Проблема пропасти между родственниками существует во всем мире, и российские звезды — не исключение. "Рамблер" рассказывает про знаменитостей, которые отказались от своих родителей. Их истории заканчиваются по-разному — кому-то так и не удалось наладить контакты, а другие выросли и простили родителей.

Настасья Самбурская

Будущая актриса жила в Ленинградской области в городе Приозерск. Как рассказала сама звезда, у нее было тяжелое детство — отец избивал ее, а мать не заступалась. Девушка рассказала, что на ее проблемы родители не обращали внимания, поэтому в 16 лет она ушла из дома и уехала в Москву. Самбурская отказалась "отпускать" проблему и прорабатывать ее с психологом, и до сих пор не общается со своей семьей. По словам актрисы, они пытаются связаться с ней раз в полгода, но у нее это "вызывает отвращение".

Кристина Асмус

@asmuskristina

Асмус родилась в городе Королев в многодетной семье: у нее есть две старшие сестры и одна младшая. Актриса рассказывала, что большое количество родственников помогло закалить ее характер, так как ей приходилось бороться за внимание родителей. Сама Асмус говорит, что эта тема для нее является самой сложной, поэтому она не любит ее обсуждать.

"Тема семьи моей самая сложная и суровая, болезненная в моей жизни. Мои родители — это отдельная кровавая тема. Мной не занимались. С одной стороны, это хорошо, моя самостоятельность меня воспитала, я многое могу сама и с детства"

Несмотря на тяжелые отношения с родителями, актриса признается, что пытается наладить с ними контакт, но это не всегда получается. При этом, она признавалась, что у ее родителей тоже не было желания выстроить теплые отношения.

Ксения Бородина

@borodylia

Родители Бородиной развелись, когда ей был всего год. Мать вышла замуж за итальянца и уехала в другую страну, а будущую звезду воспитывала бабушка. С отцом она никогда не общалась, и даже поменяла отцовскую фамилию на материнскую. У ее отца есть дети от других браков, но их телеведущая никогда не видела. Ее отцом является Ким Амоев. Некоторые источники сообщают, что он был приближенным криминального авторитета деда Хасана, а может и его родственником.