Бузова объявила о расставании с Манукяном 

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном . Однако подписчики решили, что у звезд просто закончился контракт.

Нсколько дней назад Ольга Бузова и Давид Манукян выкладывали совместные фотографии с отпуска, признаваясь друг другу в любви. В Сети даже оказались снимки со свадебного торжества Бузовой и Манукяна, которое они провели на Мальдивах. Но брак, заключенный на райских островах, не является официальным.

При этом слухи о том, что у пары не все гладко, ходили уже давно. На вечеринке в честь своего дня рождения, Бузова грубо общалась со своим молодым человеком, отталкивала его и ругалась. А сам Манукян выглядел подавленным.

Сегодня влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, а затем Бузова выложила пост, в котором сообщила, что она официально свободна.