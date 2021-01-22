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Бузова объявила о расставании с Манукяном 

Даня Виттиг 2 часа назад
Бузова объявила о расставании с Манукяном
Фото: @buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном. Однако подписчики решили, что у звезд просто закончился контракт.
Нсколько дней назад Ольга Бузова и Давид Манукян выкладывали совместные фотографии с отпуска, признаваясь друг другу в любви. В Сети даже оказались снимки со свадебного торжества Бузовой и Манукяна, которое они провели на Мальдивах. Но брак, заключенный на райских островах, не является официальным.
При этом слухи о том, что у пары не все гладко, ходили уже давно. На вечеринке в честь своего дня рождения, Бузова грубо общалась со своим молодым человеком, отталкивала его и ругалась. А сам Манукян выглядел подавленным.
Сегодня влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, а затем Бузова выложила пост, в котором сообщила, что она официально свободна.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи».

Ранее "Рамблер" сообщал, как Бузова устроила скандал в аэропорте.
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Женский форум
Звёзды , Давид Манукян , Ольга Бузова
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