Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Ведущая «Давай поженимся» оценила роман и расставание Бузовой и Давы 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Ведущая «Давай поженимся» оценила расставание Бузовой и Давы
Фото: @syabitova_roza
Ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале Розя Сябитова прокомментировала информацию о расставании певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. В интервью «Говорит Москва» Сябитова оценила их роман и пришла к выводу, что пара устраивает шоу ради пиара.
«Хайповая история. Бузова — успешный и денежный проект, нравится он или нет. Никакой смысловой нагрузки не несет она. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание. Они же не могут расстаться интеллигентно, тем более они не женаты. Значит, надо мордобитие, российские люди это любят», — высказалась ведущая Первого канала.
22 января Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».
Позже Бузова опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом. В ходе беседы Дава неоднократно использовал нецензурную брань. В одном из сообщений Бузова предложила рассказать матери Давы, что ее сын бил возлюбленную, плевал ей в лицо и оскорблял.
Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Последние новости
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике
Женский форум
Звёзды , Давид Манукян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение