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Звезда сериала «СашаТаня» почти родила в такси 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Звезда сериала «СашаТаня» чуть не родила в такси
Фото: @alilanina
Российская актриса Алина Ланина рассказала, как почти родила в такси. Об этом она написала в Instagram.
Звезда сериала «СашаТаня» поделилась с подписчиками подробностями дня рождения сына. Она отметила, что могла родить по дороге в больницу, так как схватки начались еще в такси. По словам 31-летней артистки, это сильно удивило водителя, из-за чего тот переволновался и перепутал маршрут до клиники.

«Таксист был с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий», — рассказала Ланина.

Вскоре женщину доставили акушерам. Спустя 40 минут с прибытия в клинику на свет появился ее сын — Лев. По словам актрисы, роды прошли безболезненно и естественно.
Ранее сообщалось о том, что российская певица, солистка группы «А'Студио» Кети Топурия родила. Роды 34-летней артистки прошли «в одном из лучших роддомов столицы».
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Звёзды , Алина Ланина
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