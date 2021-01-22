Звезда сериала «СашаТаня» чуть не родила в такси

Российская актриса Алина Ланина рассказала, как почти родила в такси. Об этом она написала в Instagram

Звезда сериала «СашаТаня» поделилась с подписчиками подробностями дня рождения сына. Она отметила, что могла родить по дороге в больницу, так как схватки начались еще в такси. По словам 31-летней артистки, это сильно удивило водителя, из-за чего тот переволновался и перепутал маршрут до клиники.

«Таксист был с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий», — рассказала Ланина.

Вскоре женщину доставили акушерам. Спустя 40 минут с прибытия в клинику на свет появился ее сын — Лев. По словам актрисы, роды прошли безболезненно и естественно.