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Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей.

«Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе», — прокомментировала Боня новость о Бузовой.

«Вика, ну каких принцев, — ответила ей Водонаева. — Ты забыла, сколько нам всем лет? Мы взрослые женщины! Принцев ждать. Королей уж тогда ждите. Принцы любят принцесс» (Боне — 41 год, Водонаевой — 38 лет, — прим. «Ленты.ру» ).

После этого в диалог вступила Оксана Воеводина, известная скандальным разводом с малайзийским султаном.

«Королей не рекомендую, девочки», — пошутила она.

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына. а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится . Королева красоты утверждала , что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет.

Ее анонимная знакомая рассказала Комсомольской правде », что Мухаммад V надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предложенные им условия.

Юристы самого султана говорили, что он планировал выплатить бывшей жене 100 тысяч долларов, если она воспитает сына мусульманином-суннитом, исчезнет из соцсетей и запретит мальчику контактировать с отцом.