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После брака с султаном «Мисс Москва» посоветовала не выходить замуж за королей 

Lenta.ru 3 часа назад
Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей
Фото: @rihanapetra
Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей.
Об этом она написала бывшим участницам реалити-шоу «Дом-2» Виктории Боне и Алене Водонаевой, обсуждавшим в Instagram расставание Ольги Бузовой и рэпера Давы (Давида Манукяна).
«Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе», — прокомментировала Боня новость о Бузовой.
«Вика, ну каких принцев, — ответила ей Водонаева. — Ты забыла, сколько нам всем лет? Мы взрослые женщины! Принцев ждать. Королей уж тогда ждите. Принцы любят принцесс» (Боне — 41 год, Водонаевой — 38 лет, — прим. «Ленты.ру»).
После этого в диалог вступила Оксана Воеводина, известная скандальным разводом с малайзийским султаном.

«Королей не рекомендую, девочки», — пошутила она.

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына. а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет.
Ее анонимная знакомая рассказала «Комсомольской правде», что Мухаммад V надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предложенные им условия.
Юристы самого султана говорили, что он планировалвыплатить бывшей жене 100 тысяч долларов, если она воспитает сына мусульманином-суннитом, исчезнет из соцсетей и запретит мальчику контактировать с отцом.
В 2020 году Воеводина заявила, что ей поступают угрозы от малайзийских придворных.
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Звёзды , Виктория Боня , Оксана Воеводина , Давид Манукян , Lenta.ru , Комсомольская правда
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