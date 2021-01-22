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Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей 

Мария Грибова 3 часа назад
Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей
Фото: @rihanapetra
Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, а также победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей. Своим мнением девушка поделилась во время беседы бывших участниц «Дома-2» Виктории Бони и Алены Водонаевой о расставании Бузовой и рэпера Давы.

«Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе»,

— прокомментировала Боня новость о Бузовой.
На что Водонаева ответила:

«Вика, ну каких принцев. Ты забыла, сколько нам всем лет? Мы взрослые женщины! Принцев ждать. Королей уж тогда ждите. Принцы любят принцесс».

И после этого в шуточной форме высказала свою точку зрения Воеводина, известная своим скандальным разводом:

«Королей не рекомендую, девочки».

Ранее «Рамблер» писал о том, что солистка «А'Студио» родила сына.
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