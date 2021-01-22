Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, а также победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей. Своим мнением девушка поделилась во время беседы бывших участниц «Дома-2» Виктории Бони и Алены Водонаевой о расставании Бузовой и рэпера Давы.
«Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе»,
— прокомментировала Боня новость о Бузовой.
На что Водонаева ответила:
«Вика, ну каких принцев. Ты забыла, сколько нам всем лет? Мы взрослые женщины! Принцев ждать. Королей уж тогда ждите. Принцы любят принцесс».
И после этого в шуточной форме высказала свою точку зрения Воеводина, известная своим скандальным разводом:
«Королей не рекомендую, девочки».
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