Деревянко впервые вышел в свет с новой девушкой 

44-летний популярный актер Павел Деревянко, недавно сообщивший о расставании с гражданской супругой, рассекретил новые романтические отношения.
На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Павел Деревянко появился в компании эффектной блондинки. Спутницей актера оказалась чемпионка по бальным танцам Алена Иванова, как представил ее сам Деревянко. Влюбленные не скрывали свои чувства друг к другу и вместе позировали фотографам.
В середине декабря Павел Деревянко и его теперь уже бывшая гражданская жена Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша.
«Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».