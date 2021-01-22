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У преподавателя шоу «Пацанки» Марии Буше пропал сын 

Мария Грибова 29 минут назад
У преподавателя шоу «Пацанки» Марии Буше пропал сын
Фото: @maruuboucher
Специалист по этикету Мария Буше сообщила о семейной трагедии. На личной странице в Instagram она поделилась, что ее сын несколько дней не выходит на связь, и просит поклонников о помощи.
Уже пять дней Мария не знает местонахождение своего сына.

«Я очень редко выношу на публику личные проблемы. Всегда считала дурным тоном сообщать в сетях о своих болезнях и бедах. Но сегодня мне не обойтись без вашей помощи. Пропал наш сын Костя. В понедельник он улетел в Москву и больше не выходил на связь! Каждое ваше сообщение, каждое выложенное фото могут спасти нашу семью! Потому что то, что мы переживаем сейчас, — это самый страшный кошмар»,

— поделилась Буше.
До некоторого времени Мария отдыхала с семьей на море, но в связи с ситуацией была вынуждена срочно вылететь в Москву.
Поклонники поддержали звезду и пожелали ей скорее отыскать наследника.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей.
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