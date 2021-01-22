У преподавателя шоу «Пацанки» Марии Буше пропал сын 

Специалист по этикету Мария Буше сообщила о семейной трагедии. На личной странице в Instagram она поделилась, что ее сын несколько дней не выходит на связь, и просит поклонников о помощи.

Уже пять дней Мария не знает местонахождение своего сына.

«Я очень редко выношу на публику личные проблемы. Всегда считала дурным тоном сообщать в сетях о своих болезнях и бедах. Но сегодня мне не обойтись без вашей помощи. Пропал наш сын Костя. В понедельник он улетел в Москву и больше не выходил на связь! Каждое ваше сообщение, каждое выложенное фото могут спасти нашу семью! Потому что то, что мы переживаем сейчас, — это самый страшный кошмар»,

— поделилась Буше.

До некоторого времени Мария отдыхала с семьей на море, но в связи с ситуацией была вынуждена срочно вылететь в Москву.

Поклонники поддержали звезду и пожелали ей скорее отыскать наследника.