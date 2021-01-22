Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶

На слуху: Кети Топурия родила сына 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: Кети Топурия родила сына
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Мать Милохина объяснила, почему отдала сыновей в детдом

@danya_milokhin
Блогер и музыкант Даня Милохин прославился, снимая короткие ролики в социальных сетях. Зрители также удивились трогательной истории парня, который вырос в детском доме. Но недавно Андрей Малахов отыскал мать мальчика.
Читать новость полностью.

Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин

@garikkharlamov
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост и рассказал подписчикам «Самую короткую и прекрасную сказку».
Читать новость полностью.

Кети Топурия родила сына

@keti_one_official
Это второй ребенок Топурии. Певица воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.
Читать новость полностью.

Умерла звезда «Остаться в живых»

Кадр из сериала «Остаться в живых»
Умерла хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5». Актрисы не стало в возрасте 65 лет. О смерти артистки сообщил Джозеф Майкл Стражински.
Читать новость полностью.

Звезды, которые отказались от своих родителей

@samburskaya
Тема отношений детей и родителей для многих может быть очень болезненна, так как у людей не всегда получается выстроить контакт со своими членами семьи. Проблема пропасти между родственниками существует во всем мире, и российские звезды — не исключение.
Читать новость полностью.
Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Женский форум 3
Звёзды , Лев Гейхман , Мира Фурлан , Гарик Харламов , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение