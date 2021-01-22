На слуху: Кети Топурия родила сына 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@danya_milokhin

Блогер и музыкант Даня Милохин прославился, снимая короткие ролики в социальных сетях. Зрители также удивились трогательной истории парня, который вырос в детском доме. Но недавно Андрей Малахов отыскал мать мальчика.

@garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост и рассказал подписчикам «Самую короткую и прекрасную сказку».

@keti_one_official

Это второй ребенок Топурии. Певица воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом

Кадр из сериала «Остаться в живых»

Умерла хорватская актриса Мира Фурлан , звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5». Актрисы не стало в возрасте 65 лет. О смерти артистки сообщил Джозеф Майкл Стражински.

@samburskaya

Тема отношений детей и родителей для многих может быть очень болезненна, так как у людей не всегда получается выстроить контакт со своими членами семьи. Проблема пропасти между родственниками существует во всем мире, и российские звезды — не исключение.