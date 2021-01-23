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Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу 

News.ru 3 часа назад
Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Фото: @gnomgnomych
Восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика.
Об этом изданию Sport24 рассказала Анна Бутырина, председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Яны Рудковской в деле против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Гном Гномыча синдрома Аспергера.

Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы ввиду публикации о болезни синдромом Аспергера, — сказала юрист.

Она отметила, что судебно-психиатрическая экспертиза мальчика пройдёт 28 января, а его мать, Яна Рудковская, «готова на очередные мучения», чтобы опровергнуть слухи, распространяемые изданием.

В следующий четверг совместно с маленьким Сашей мы поедем на экспертизу. Вдобавок планируется проведение очных ставок примерно на следующей неделе, — добавила Бутырина.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре адвокат Анна Бутырина заявила, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, получил психологическую травму.
Затем стало известно, что диагноз «синдром Аспергера» Гном Гномыча, о котором писало издание StarHit, не подтвердился.
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