Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу 

Представительница потерпевшей стороны рассказала, что Рудковскую допросили о том, как мальчик переживал после публикации статьи о его предполагаемом заболевании.

"На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию", — рассказала адвокат.

Она отметила, что помимо экспертизы пройдут очные ставки.