Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного 

Бывшая девушка Тимати и модель Анастасия Решетова отвечала на вопросы своих подписчиков и призналась, что не смогла бы выйти замуж за бедного мужчину. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Один из подписчиков задал ей вопрос о том, смогла бы ли она выйти замуж за бедного мужчину и попросил ответить честно. Решетова заявила, что не стала бы так поступать из-за того, что сама много зарабатывает.
"Честно, нет. Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы, например, мой любимый муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла. Мы бы постарались вырулить вместе"
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