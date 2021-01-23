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Бондарчук сообщила о финансовых проблемах вдовы Грачевского 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Бондарчук сообщила о финансовых проблемах вдовы Грачевского
Фото: Teleprogramma.pro
Как отметила режиссер, девушке предлагают деньги за выступления на телевидении, но у нее просто нет сил идти на шоу.
Актриса Наталья Бондарчук заявила о печальном финансовом положении вдовы режиссера Бориса Грачевского 36-летней Екатерины Белоцерковской. По ее мнению, после смерти мужа девушка осталась, по сути, ни с чем. Борис Грачевский с третьей женой.

«Он ничего не оставил на потом. Вот у Кати средств сейчас просто нет. Да, ей предлагают некоторые дивиденды, чтобы она выступила по телевидению, но она просто не может. Возможно, потом она расскажет о своей любви к Боре и о любви Бори к ней».

Наталья Бондарчук Как заметила Наталья Бондарчук, Грачевский очень любил детей и все время старался проводить с маленьким сыном Филиппом от Белоцерковской. Его жена за время брака с ним стала неплохо петь, чем, кстати, режиссер очень гордился. По словам Бондарчук, сейчас Белоцерковская находится в неком пограничном состоянии и ни с кем из друзей Грачевского, в том числе и с ней, не идет ни на какой контакт, сообщает портал womanhit.ru.
Напомним, что на момент смерти Борису Грачевскому был 71 год. Причиной внезапного ухода режиссера стали осложнения от коронавируса, от которых он так и не смог оправиться.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская , Наталья Бондарчук
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