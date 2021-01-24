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Почему Вера Брежнева покинула «ВИА Гру»: откровения певицы 

Клео.Ру и ещё 5 3 часа назад
Почему Вера Брежнева покинула «ВИА Гру»: откровения певицы
Фото: kleo.ru/
38-летняя певица Вера Брежнева никогда не делилась подробностями того, почему она покинула популярную группу «ВИА Гра». Сегодня звезда решила сделать откровенное признание. Оказалось, ее подвело здоровье.
В конце 2002 года на место ушедшей Алены Винницкой в «ВИА Гру» пришла молодая и амбициозная солистка — Вера Брежнева. Девушка стала частью мегапопулярного коллектива, который ее и прославил. Оглушительный успех, фанатская любовь и гастроли — все это Вере Брежневой принесла именно «ВИА Гра». Кроме того, артистка стала частью так называемого золотого состава трио, куда помимо нее вошли Анна Седокова и Надежда Грановская.
kleo.ru/
Частью «ВИА Гры» Брежнева была около пяти лет. В декабре 2007 года девушка официально покинула группу. По словам певицы, она не представляла, что после ухода сможет сохранить свою популярность, выступая сольно. Звезда тогда решила, что не будет вообще больше выходить на сцену. Брежневой казалось, что ее путь как артистки закончился.
Певица назвала и причину, по которой ушла из коллектива. Оказалось, постоянные гастроли плохо сказывались на ее организме. Работать с таким трудным графиком она не могла.

«С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста», — вспоминает звезда.

Брежнева стала больше времени уделять семье, а на сцену возвращаться не хотела. Однако позже певица поняла, что уход из «ВИА Гры» — это своеобразный трамплин для нее, толчок в новое будущее.
Сейчас Вера Брежнева является успешной сольной исполнительницей, которая выпустила несколько известных хитов. Она замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. Супруги не только живут вместе, но и работают, радуя поклонников своими творческими проектами.
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