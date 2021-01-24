Почему Вера Брежнева покинула «ВИА Гру»: откровения певицы 

38-летняя певица Вера Брежнева никогда не делилась подробностями того, почему она покинула популярную группу «ВИА Гра». Сегодня звезда решила сделать откровенное признание. Оказалось, ее подвело здоровье.

Надежда Грановская. В конце 2002 года на место ушедшей Алены Винницкой в «ВИА Гру» пришла молодая и амбициозная солистка — Вера Брежнева. Девушка стала частью мегапопулярного коллектива, который ее и прославил. Оглушительный успех, фанатская любовь и гастроли — все это Вере Брежневой принесла именно «ВИА Гра». Кроме того, артистка стала частью так называемого золотого состава трио, куда помимо нее вошли Анна Седокова

kleo.ru/

Частью «ВИА Гры» Брежнева была около пяти лет. В декабре 2007 года девушка официально покинула группу. По словам певицы, она не представляла, что после ухода сможет сохранить свою популярность, выступая сольно. Звезда тогда решила, что не будет вообще больше выходить на сцену. Брежневой казалось, что ее путь как артистки закончился.

Певица назвала и причину, по которой ушла из коллектива. Оказалось, постоянные гастроли плохо сказывались на ее организме. Работать с таким трудным графиком она не могла.

«С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста», — вспоминает звезда.

Брежнева стала больше времени уделять семье, а на сцену возвращаться не хотела. Однако позже певица поняла, что уход из «ВИА Гры» — это своеобразный трамплин для нее, толчок в новое будущее.