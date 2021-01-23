Как менялась внешность Гагариной от «Фабрики звезд» до «Евровидения» 

Полине Гагариной заговорили после ее победы в «Фабрике звезд» в 2003 году. Но теперь трудно узнать в той 16-летней девчонке с большими испуганными глазами сегодняшнюю Гагарину — изящную, яркую и уверенную в себе красавицу.

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 году в семье врача и хореографа — Сергея и Екатерины Гагариных. Полина с детства занималась танцами, глядя на маму, и гимнастикой. Девочка росла в творческой атмосфере и сама проявляла разные таланты в раннем возрасте. Так, она сходу, под любую мелодию могла придумать танец. «Гимнастикой я занимаюсь просто для себя, чтобы похудеть. В танцах мне мама не помогает», — скажет маленькая Полина в своем первом телеинтервью.

Когда Полина Гагарина была совсем малышкой, ее матери предложили контракт в Греции. Екатерина согласилась и, ествественно, увезла дочь с собой. За границей Полина пошла в первый класс. Но однажды, приехав к родным в Саратов, девочка заявила матери, что хочет остаться дома. Так и сделали. Но скоро, не дожидаясь окончания контракта, пришлось вернуться домой и Екатерине Гагариной. Внезапно от сердечного приступа скончался глава семейства.

После окончательного возвращения матери в Россию Полина перебирается к ней в Москву. Здесь девушка окончила экстерном общеобразовательную школу и получила димплом в музыкальной школе. В подростковом возрасте девочка продолжала заниматься танцами, но после оставила эту идею из-за своих аппетитных форм, полностью сконцентрировавшись на музыке.

В 16 лет, уже будучи студенткой второго курса музыкального училища, Полина с успехом проходит кастинг на «Фабрику звезд-2». Поклонники проекта помнят, как выглядела Полина в первых выпусках шоу: это был немного скованный, возможно, даже неловкий ребенок с большими испуганными глазами. К концу проекта она преобразилась и чувствовала себя на сцене более уверенно. А ее несомненный талант помог ей обойти других, более опытных участников, и стать победителем. И к удивлению орагнизаторов шоу юная Полина отказалась от главного приза — контракта с продюсером Максимом Фадеевым

После участия в «Фабрике звезд» Полина ушла на некоторое время со сцены, чтобы продолжить учебу.

Вновь о себе 18-летняя Гагарина громко заявила в 2005 году, приняв участие в конкурсе «Новая волна». Одна из ее песен собственого сочинения «Колыбельная» («Попроси у облаков») стала хитом. В этот раз перед публикой предстала не робкая девочка с растреппанными русыми волосами, а уже более уверенная в себе девушка с черными динными локонами.

На конкурсе Полина заняла третье место.

В 2006 году у нее один за одним выходят клипы на песни: «Колыбельная» («Попроси у облаков»), «Я твоя». В этом же году певица поступила учиться в школу-студию МХАТ. Годом позже Гагарина записывает «Я тебя не прощу никогда» и становится лауреатом «Песни года».

На сцену фестиваля Полина Гагарина вышла в шелковом светлом струящемся платье с глубоким декольте, подчеркнувшем пышные формы артистки, заметно набравшей вес. Дело в том, что за несколько месяцев до съемок Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислова и родила сына Андрея.

«Я выбрала его. Он выбрал меня. Я влюбилась без оглядки и кинулась в омут с головой. Перед его ухаживаниями я не устояла и сдалась быстро. Мы съезили в мою командировку, и вскоре я поняла, что беременная. Вот такая я быстрая», — рассказывала Полина о своей первой большой любви.

Под венец Гагарина шла с уже большим животом. За время беременности она набрала много лишнего веса.

За год, что прошел после родов, Полина сумела сбросить несколько лишних килограммов. Но все еще оставалась милой девочкой с щечками.

В 2008-м Полина записывает дуэт с Ириной Дубцовой «Кому? Зачем?». Песня становится хитом, вскоре на нее снимают видео. В клипе Полина Гагарина появляется уже заметно постройневшей.

В 2009-м Гагарина резко меняет имидж, перекрашивается в блондинку и превращается в стройную светловолосую красавицу. Этому стилю она теперь следует все время.

В 2010-м Гагарина и Дубцова стали лушим дуэтом года, Полина записала второй альбом, развелась с мужем и окончила обучение в школе-студии МХАТ.

Карьера молодой певицы стремительно шла в гору. Она снималась в музыкальных телепроектах, собирала престижные премии и награды, записывала саундтреки, озвучивалал мультфильмы, сотрудничала с лучшими композиторами и… хорошела.

Из юной темноволосой красотки Полина превратилась в женщину-вамп, женщину-статуэтку, разбивательницу мужских сердец — все в одном флаконе.

Ей все чаще стали задавать вопросы, не делала ли она пластические операции. Гагарину эти намеки откровенно раздражали и она на них не реагировала. Фанаты стали подозревать, что Полина убрала комки Биша, чтобы получить оцерченные скулы и впалые щеки, что она сделала блефаропластику и изменила форму губ. Но на самом деле Полина просто повзрослела, похорошела и очень сильно похудела.

В 2015 году Гагарина отправилась в Вену представлять Россию на «Евровидении». Туда она приехала уже вновь замужней. Осенью 2014 года певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова , превратившись не просто в его жену, но и музу, с которой он буквально сдувал пылинки.

26 апреля 2017 года у пары родилась дочь Мия. Супруги долго скрывали беременность. Полина пряталась под объемными платьями, но скоро все стало очевидным. Во время ожидания ребенка Гагарина вновь сильно поправилась. Но после вторых родов она быстро пришла в форму.

В последнее время поклонники просят Полину перестать худеть. Во время ее брака с Дмитрием Исхаковым они занимались спортом вместе. После развода с ним (эту историю можно прочитать на сайте Passion.ru), Полина не оставила тренировки. Сейчас она выглядит настолько стройной, что фанаты переживают, как бы дело не дошло до анорексии.

Но Полина Гагарина не обращает внимания на выпады в свой адрес: она растит детей, не комментирует личную жизнь, записывает новые песни и даже снимается в кино.

А недавно появилась информация, что певица закрутила роман с женатым саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. А тот, по словам инсайдеров, не собирается разводиться. Впрочем, ждать заявлений от самой Гагариной не стоит: она стойко хранит молчание обо всем, что касается ее личной жизни.

«Чтобы узнать меня лучше, нужно слушать мои песни. В них вся правда», — говорит она.