Дава высказался о расставании с Бузовой 

Рэпер и блогер Давид Манукян , известный как Дава, высказался о расставании с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».

Дава отметил, что это «пройденный этап». «К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться», — сказал он.

Манукян не поделился другими подробностями, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни.

22 января Бузова объявила , что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».

Позже Бузова опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом. В ходе беседы Дава неоднократно использовал нецензурную брань. В одном из сообщений Бузова предложила рассказать матери Давы, что ее сын бил возлюбленную, плевал ей в лицо и оскорблял.