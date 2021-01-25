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Дава высказался о расставании с Бузовой 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Дава высказался о расставании с Бузовой
Фото: Lenta.ru
Рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, высказался о расставании с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Дава отметил, что это «пройденный этап». «К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться», — сказал он.
Манукян не поделился другими подробностями, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни.
22 января Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Певица заявила подписчикам, что стала «свободной девушкой». По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: он «творил страшные и непонятные вещи».
Позже Бузова опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом. В ходе беседы Дава неоднократно использовал нецензурную брань. В одном из сообщений Бузова предложила рассказать матери Давы, что ее сын бил возлюбленную, плевал ей в лицо и оскорблял.
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