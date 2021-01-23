На слуху: Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Passion.ru
44-летний популярный актер Павел Деревянко, недавно сообщивший о расставании с гражданской супругой, рассекретил новые романтические отношения.
На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Павел Деревянко появился в компании эффектной блондинки.
Teleprogramma.pro
Как отметила режиссер, девушке предлагают деньги за выступления на телевидении, но у нее просто нет сил идти на шоу.
Актриса Наталья Бондарчук заявила о печальном финансовом положении вдовы режиссера Бориса Грачевского 36-летней Екатерины Белоцерковской. По ее мнению, после смерти мужа девушка осталась, по сути, ни с чем.
@volkonskaya.reshetova
Бывшая девушка Тимати и модель Анастасия Решетова отвечала на вопросы своих подписчиков и призналась, что не смогла бы выйти замуж за бедного мужчину. Об этом она сообщила в своем Instagram.
@gnomgnomych
Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она будет проходить в рамках дела против журнала «СтарХит». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на адвоката семьи Анну Бутырину.