На слуху: Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Passion.ru

44-летний популярный актер Павел Деревянко, недавно сообщивший о расставании с гражданской супругой, рассекретил новые романтические отношения.

На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Павел Деревянко появился в компании эффектной блондинки.

Teleprogramma.pro

Как отметила режиссер, девушке предлагают деньги за выступления на телевидении, но у нее просто нет сил идти на шоу.

Актриса Наталья Бондарчук заявила о печальном финансовом положении вдовы режиссера Бориса Грачевского 36-летней Екатерины Белоцерковской . По ее мнению, после смерти мужа девушка осталась, по сути, ни с чем.

@volkonskaya.reshetova

Бывшая девушка Тимати и модель Анастасия Решетова отвечала на вопросы своих подписчиков и призналась, что не смогла бы выйти замуж за бедного мужчину. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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