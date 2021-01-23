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На слуху: Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного 

Полина Алферова 2 часа назад
На слуху: Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного
Фото: @volkonskaya.reshetova
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Деревянко впервые вышел в свет с новой девушкой

Passion.ru
44-летний популярный актер Павел Деревянко, недавно сообщивший о расставании с гражданской супругой, рассекретил новые романтические отношения.
На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» Павел Деревянко появился в компании эффектной блондинки.
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Бондарчук сообщила о финансовых проблемах вдовы Грачевского

Teleprogramma.pro
Как отметила режиссер, девушке предлагают деньги за выступления на телевидении, но у нее просто нет сил идти на шоу.
Актриса Наталья Бондарчук заявила о печальном финансовом положении вдовы режиссера Бориса Грачевского 36-летней Екатерины Белоцерковской. По ее мнению, после смерти мужа девушка осталась, по сути, ни с чем.
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Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного

@volkonskaya.reshetova
Бывшая девушка Тимати и модель Анастасия Решетова отвечала на вопросы своих подписчиков и призналась, что не смогла бы выйти замуж за бедного мужчину. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу

@gnomgnomych
Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она будет проходить в рамках дела против журнала «СтарХит». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на адвоката семьи Анну Бутырину.
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Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Женский форум 2
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Екатерина Белоцерковская , Яна Рудковская , Наталья Бондарчук , Павел Деревянко , Евгений Плющенко , StarHit , passion.ru
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