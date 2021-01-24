Боня опубликовала фото из обворованной квартиры 

Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фотографии из квартиры, где она сейчас живет. Напомним, Боня находится в Монако.

@victoriabonya

Совсем недавно в жилье пробрались воры, причем дважды. А разница между первым и вторым взломом составила всего 10 дней.

@victoriabonya

По заверениям самой Виктории, взяли только сумки, так как воры явно знали, что планируют забрать. Другие вещи не трогали. На вопрос о том, почему именно сумки, Боня ответила, что их легче сбывать, чем, например, шубы.

"Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела!",

— посетовала огорченная Виктория.