Боня опубликовала фото из обворованной квартиры 

Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фотографии из квартиры, где она сейчас живет. Напомним, Боня находится в Монако.
@victoriabonya
Совсем недавно в жилье пробрались воры, причем дважды. А разница между первым и вторым взломом составила всего 10 дней.
@victoriabonya
По заверениям самой Виктории, взяли только сумки, так как воры явно знали, что планируют забрать. Другие вещи не трогали. На вопрос о том, почему именно сумки, Боня ответила, что их легче сбывать, чем, например, шубы.
"Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела!",
— посетовала огорченная Виктория.
Ранее "Рамблер" писал, что Решетова рассказала, что не вышла бы замуж за бедного.