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Дава и Николай Цискаридзе оказались родственниками 

Peopletalk и ещё 8 3 часа назад
Дава и Николай Цискаридзе оказались родственниками
Фото: Peopletalk
Дава и Николай Цискаридзе оказались родственниками
Пока в Сети обсуждают расставание Ольги Бузовой и Давы, Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание!
Во время нового эфира шоу «Танцы со звездами» зрители не только услышали комментарий Давида Манукяна о разрыве с певицей, но и узнали, что его связывает с известным артистом балета.

«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник»,

— признался Николай Цискаридзе, заявив, что позже лично пообщается с рэпером.
Дава ответил, что его бабушка обрадуется этой новости.
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Звёзды , Давид Манукян , Николай Цискаридзе
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