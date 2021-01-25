Дава и Николай Цискаридзе оказались родственниками
Пока в Сети обсуждают расставание Ольги Бузовой и Давы, Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание!
Во время нового эфира шоу «Танцы со звездами» зрители не только услышали комментарий Давида Манукяна о разрыве с певицей, но и узнали, что его связывает с известным артистом балета.
«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник»,
— признался Николай Цискаридзе, заявив, что позже лично пообщается с рэпером.
Дава ответил, что его бабушка обрадуется этой новости.