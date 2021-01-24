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«Хочешь еще хейта?»: Цискаридзе заявил о родстве с Давой 

Вечерняя Москва и ещё 5 37 минут назад
Цискаридзе заявил о родстве с экс-бойфрендом Бузовой
Фото: youtube
Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном состоят в родстве. Во время шоу «Танцы со звездами» знаменитый педагог похвалил Даву за умение танцевать.
Он поддержал блогера из-за большого количества негатива в его адрес после расставания с певицей Ольгой Бузовой.

"Хочешь еще хейта? Я просто вам рассказал перед началом. Я бы в жизни никогда не узнал, кто такой Дава, если бы где-то не прочитал или не услышал фамилию Манукян. Я тогда стал интересоваться, я потом тебе объясню за кулисами. Ты какой-то мой дальний родственник. Так что пусть теперь хейтеры ломают головы",

— заявил Цискаридзе.
Дава и все присутствующие были очень удивлены, а Манукян, пользуясь случаем, передал привет своей бабушке и заявил, что очень хочет узнать подробности.
Цискаридзе отметил, что тоже ссорился с Бузовой, а потом она ему «крутила фуэте».
Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.
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