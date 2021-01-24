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На слуху: сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал 

Катерина Саломе 4 часа назад
На слуху: сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Боня опубликовала фото из обворованной квартиры

@victoriabonya
Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фотографии из квартиры, где она сейчас живет. Напомним, Боня находится в Монако.
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Цискаридзе заявил о родстве с экс-бойфрендом Бузовой

youtube
Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном состоят в родстве. Во время шоу «Танцы со звездами» знаменитый педагог похвалил Даву за умение танцевать.
Он поддержал блогера из-за большого количества негатива в его адрес после расставания с певицей Ольгой Бузовой.
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Певица Монеточка ждет ребенка

Исполнительница Монеточка и ее супруг Виктор Исаев ждут первенца. Об этом радостном событии артистка сообщила на личной странице в Instagram.
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Внебрачный сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал

Внебрачный сын Бориса Грачевского Максим Красиков стал гостем программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что наследство своего знаменитого родственника претендовать не планирует.
Красикову — 36 лет, он занимается ресторанным бизнесом. На свет Максим появился после непродолжительного романа его матери с Грачевским.
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Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Женский форум
Звёзды , Виктория Боня , Давид Манукян , Николай Цискаридзе , РИА Новости , НТВ
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