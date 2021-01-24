На слуху: сын Грачевского заявил, что отец ему не помогал 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фотографии из квартиры, где она сейчас живет. Напомним, Боня находится в Монако.

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном состоят в родстве. Во время шоу «Танцы со звездами» знаменитый педагог похвалил Даву за умение танцевать.

Он поддержал блогера из-за большого количества негатива в его адрес после расставания с певицей Ольгой Бузовой.

Исполнительница Монеточка и ее супруг Виктор Исаев ждут первенца. Об этом радостном событии артистка сообщила на личной странице в Instagram.

Внебрачный сын Бориса Грачевского Максим Красиков стал гостем программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он рассказал, что наследство своего знаменитого родственника претендовать не планирует.

Красикову — 36 лет, он занимается ресторанным бизнесом. На свет Максим появился после непродолжительного романа его матери с Грачевским.