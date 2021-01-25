Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Бывшая жена Гогунского рассказала об издевательствах актера 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
Бывшая жена Гогунского рассказала об издевательствах актера
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщила шокирующие подробности из своей жизни с актером. Ирина Маирко.

«Он после нашего расставания не поздравлял нашу дочь с днем рождения, 8 марта, Новым годом. Виталик, честно сказать, в жизни Миланы был редкий гость с самого рождения. Она к нему тянулась. У нас были выстроены отношения так, что папа классный, просто в космос летает, поэтому к ней не приходит. Он бил меня. Дочь смывала кровь с меня в ванной. Помню, ребенок обгорел в Сочи на отдыхе. Мы поссорились. В итоге я получила по зубам. У дочери просто стресс и паника тогда была. Она боится с ним общаться».

Сам Виталий Гогунский также пришел в студию программы.

«Я не отказываюсь от алиментов. Оставил при расставании все бывшей жене. Сейчас с роялем переезжаю по съемным квартирам. Мы в процессе разговоров, чтобы я виделся с дочкой. Без хорошего отношения со стороны матери ребенок будет в эмоциональном напряжении, — заметил Кузя из «Универа».

Напомним, что в официальном браке Виталий Гогунский и Ирина Маирко были всего два года. Их дочь Милана появилась на свет в 2010 году. Смотрите также:
Видео дня. Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Teleprogramma.pro: последние новости
Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна «Я стану счастливым обладателем машины, домика в деревне и квартиры»: Панин о наследстве от матери «Я стану счастливым обладателем машины, домика в деревне и квартиры»: Панин о наследстве от матери «Сказка! Раскидывал носки по дворцу»: Харламов рассказал, какой была бы его холостяцкая жизнь без Асмус «Сказка! Раскидывал носки по дворцу»: Харламов рассказал, какой была бы его холостяцкая жизнь без Асмус
Женский форум
Звёзды , Ирина Маирко , Виталий Гогунский , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение