Машина, дом: Панин рассказал о наследстве от матери 

«Я первые день после ее смерти провел в агонии. Я что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все. Я был в Испании. Я просто звонил в Москву, а меня спрашивали — кремировать ее или нет. А я сказал, чтобы позвонили Джигурде. Он занимался похоронами. Она не хотела уходить. Хотела пожить подольше. Дочь на похороны не взял. Пускай бабушка будет для нее всегда живой. Не станет ей легче, если она приехала бы на похороны».