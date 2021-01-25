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Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна
Фото: Teleprogramma.pro
Немецкая модель Николь Потуральски беременна. Об этом заявляет
Micky
со ссылкой на Us Weekly. Таблоид опубликовал фото 27-летней девушки, предположив, что она может находиться в интересном положении. Как известно, о романе Брэда и Николь стало известно в августе прошлого года. Тогда Питт привез Потуральски в свое поместье на юге Франции, где они провели каникулы. После этого немка вернулась в Германию, а актер — в США. «Если Николь беременна, есть шанс, что это ребенок Брэда. Он, очевидно, находился с ней во Франции до конца августа, а это значит, что ей будет около пяти месяцев», — сообщает источник. больше по теме
После расставания с Николь Потуральски Брэд Питт приехал домой к Анджелине ДжолиИнсайдер сообщает, что актер хочет помириться с бывшей женой и закончить судебную тяжбу по опеке над детьми.
Напомним, что о разрыве пары
стало известно в октябре прошлого года. Мировые СМИ утверждали, что инициатором расставания была Николь, которая решила вернуться к мужу, 68-летнему ресторатору Роланду Мэри. Смотрите также:
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Женский форум
Звёзды , Брэд Питт
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