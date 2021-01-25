Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна 

Все новости на карте

стало известно в октябре прошлого года. Мировые СМИ утверждали, что инициатором расставания была Николь, которая решила вернуться к мужу, 68-летнему ресторатору Роланду Мэри. Смотрите также:

Немецкая модель Николь Потуральски беременна. Об этом заявляет

Видео дня. Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка

Teleprogramma.pro: последние новости

«Дочь смывала кровь с меня в ванной»: бывшая жена Гогунского об издевательствах актера

«Я стану счастливым обладателем машины, домика в деревне и квартиры»: Панин о наследстве от матери

«Сказка! Раскидывал носки по дворцу»: Харламов рассказал, какой была бы его холостяцкая жизнь без Асмус