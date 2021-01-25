Клявер наотрез отказался петь дуэтом с Костюшкиным

Почти двадцать лет музыканты были неразлучны, но теперь не общаются. Денис даже отказывается петь вместе со Стасом, чтобы порадовать давних фанатов. Воссоединение легендарных групп и дуэтов на один вечер — любимый трюк опытных организаторов концертов и различных шоу. Когда Сергей Лазарев Влад Топалов снова вместе выступили на одном из мероприятий, их фанаты ликовали.

Такая же задумка однажды возникла и с распавшимся более восьми лет назад дуэтом «Чай вдвоем». И если Стас Костюшкин тут же согласился, то Денис Клявер категорически отказался от авантюры. Рассказал о неожиданном для себя самого событии Стас, побывавший в кресле откровений на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артист признался, что поступившее от одного из телеканалов предложение о воссоединении на один вечер с Денисом он воспринял очень позитивно. Костюшкин подчеркнул, что ради фанатов был готов на такой шаг, но вот Клявер категорически отверг предложение.

«Может, если бы я набрал его сам, то был бы другой ответ»,

— предположил Стас.

Костюшкин далее признался, что очень благодарен Денису и всей его семье за то, что они сделали для него, за то, как помогли встать на ноги и построить карьеру в шоу-бизнесе. Однако судьба сложилась так, что теперь Стас и Денис больше не поддерживают отношения. Каждый живет своей жизнью и занимается своим делом, но вместе эти музыканты больше не появятся ни на сцене, ни где-либо еще. Напомним, что группа «Чай вдвоем» просуществовала с 1994 по 2012 год.