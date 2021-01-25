Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶

Денис Клявер наотрез отказался петь дуэтом со Стасом Костюшкиным 

Eva.ru 4 часа назад
Клявер наотрез отказался петь дуэтом с Костюшкиным
Фото: Eva.ru
Стас Костюшкин побывал в студии Леры Кудрявцевой, где рассказал немало интересного о своей семье, карьере и об отношениях с бывшим коллегой по группе «Чай вдвоем» Денисом Клявером.
Почти двадцать лет музыканты были неразлучны, но теперь не общаются. Денис даже отказывается петь вместе со Стасом, чтобы порадовать давних фанатов. Воссоединение легендарных групп и дуэтов на один вечер — любимый трюк опытных организаторов концертов и различных шоу. Когда Сергей Лазарев и Влад Топалов снова вместе выступили на одном из мероприятий, их фанаты ликовали.
Такая же задумка однажды возникла и с распавшимся более восьми лет назад дуэтом «Чай вдвоем». И если Стас Костюшкин тут же согласился, то Денис Клявер категорически отказался от авантюры. Рассказал о неожиданном для себя самого событии Стас, побывавший в кресле откровений на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артист признался, что поступившее от одного из телеканалов предложение о воссоединении на один вечер с Денисом он воспринял очень позитивно. Костюшкин подчеркнул, что ради фанатов был готов на такой шаг, но вот Клявер категорически отверг предложение.

«Может, если бы я набрал его сам, то был бы другой ответ»,

— предположил Стас.
Костюшкин далее признался, что очень благодарен Денису и всей его семье за то, что они сделали для него, за то, как помогли встать на ноги и построить карьеру в шоу-бизнесе. Однако судьба сложилась так, что теперь Стас и Денис больше не поддерживают отношения. Каждый живет своей жизнью и занимается своим делом, но вместе эти музыканты больше не появятся ни на сцене, ни где-либо еще. Напомним, что группа «Чай вдвоем» просуществовала с 1994 по 2012 год.
Видео дня. Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Eva.ru: последние новости
Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной Меня встречает режиссер, в квартире еще один взрослый мужчина: Анна Хилькевич призналась, что была жертвой харассмента Меня встречает режиссер, в квартире еще один взрослый мужчина: Анна Хилькевич призналась, что была жертвой харассмента Валерия Ланская рассказала, чем вредны попытки отоспаться в выходные Валерия Ланская рассказала, чем вредны попытки отоспаться в выходные
Женский форум 1
Звёзды , Денис Клявер , Стас Костюшкин , Сергей Лазарев , Влад Топалов , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение