Клявер наотрез отказался петь дуэтом с Костюшкиным

Стас Костюшкин побывал в студии Леры Кудрявцевой, где рассказал немало интересного о своей семье, карьере и об отношениях с бывшим коллегой по группе «Чай вдвоем» Денисом Клявером.
Почти двадцать лет музыканты были неразлучны, но теперь не общаются. Денис даже отказывается петь вместе со Стасом, чтобы порадовать давних фанатов. Воссоединение легендарных групп и дуэтов на один вечер — любимый трюк опытных организаторов концертов и различных шоу. Когда Сергей Лазарев и Влад Топалов снова вместе выступили на одном из мероприятий, их фанаты ликовали.
Такая же задумка однажды возникла и с распавшимся более восьми лет назад дуэтом «Чай вдвоем». И если Стас Костюшкин тут же согласился, то Денис Клявер категорически отказался от авантюры. Рассказал о неожиданном для себя самого событии Стас, побывавший в кресле откровений на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артист признался, что поступившее от одного из телеканалов предложение о воссоединении на один вечер с Денисом он воспринял очень позитивно. Костюшкин подчеркнул, что ради фанатов был готов на такой шаг, но вот Клявер категорически отверг предложение.
«Может, если бы я набрал его сам, то был бы другой ответ»,
— предположил Стас.
Костюшкин далее признался, что очень благодарен Денису и всей его семье за то, что они сделали для него, за то, как помогли встать на ноги и построить карьеру в шоу-бизнесе. Однако судьба сложилась так, что теперь Стас и Денис больше не поддерживают отношения. Каждый живет своей жизнью и занимается своим делом, но вместе эти музыканты больше не появятся ни на сцене, ни где-либо еще. Напомним, что группа «Чай вдвоем» просуществовала с 1994 по 2012 год.