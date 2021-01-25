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Как выглядят дети актрисы, сыгравшей главную роль в сериале «Просто Мария» 

Александра Нечаева 4 часа назад
Как выглядят дети Просто Марии
Фото: @victoriaruffo
Актрису Викторию Руффо российские зрители узнали и полюбили после выхода в эфир сериала «Просто Мария». Тогда же к актрисе пришла и мировая популярность. Востребована Виктория и сейчас, но много времени Руффо уделяет теперь семье и детям. О том, как выглядят наследники мексиканской актрисы и чем они занимаются, узнаете в материале «Рамблера».
@victoriaruffo
В первый раз Виктория вышла замуж в 1992 году за актера Эухенио Дербеса. Познакомились они во время съемок сериала «Просто Мария», где Руффо исполняла главную роль, а Эухению навещал мать, которая играла донью Мати. В том же году у супругов родился сын Хосе Эдуардо. Однако семейная жизнь не сложилась: Виктория и Эухенио развелись, спустя четыре года.
Хосе Эдуардо в этом году исполнится 29 лет, он пошел по стопам своих родителей, став актером. Снимается, как и его знаменитая мать, в мексиканских телесериалах.
@victoriaruffo
В 2001 году Руффо снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал мексиканский политик Омар Файяд, от которого она в возрасте 42 лет родила двойняшек Ануара и Викторию.
@victoriaruffo
Младшим сыну и дочери Руффо почти 17 лет, актриса души не чает в детях. Двойняшки, в отличие от своего старшего брата и мамы, не планируют связывать свою жизнь с кинематографом.
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Женский форум
Звёзды , Эухенио Дербес , Виктория Руффо
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