Как выглядят дети Просто Марии

Актрису Викторию Руффо российские зрители узнали и полюбили после выхода в эфир сериала «Просто Мария». Тогда же к актрисе пришла и мировая популярность. Востребована Виктория и сейчас, но много времени Руффо уделяет теперь семье и детям. О том, как выглядят наследники мексиканской актрисы и чем они занимаются, узнаете в материале «Рамблера».

@victoriaruffo

В первый раз Виктория вышла замуж в 1992 году за актера Эухенио Дербеса . Познакомились они во время съемок сериала «Просто Мария», где Руффо исполняла главную роль, а Эухению навещал мать, которая играла донью Мати. В том же году у супругов родился сын Хосе Эдуардо. Однако семейная жизнь не сложилась: Виктория и Эухенио развелись, спустя четыре года.

Хосе Эдуардо в этом году исполнится 29 лет, он пошел по стопам своих родителей, став актером. Снимается, как и его знаменитая мать, в мексиканских телесериалах.

@victoriaruffo

В 2001 году Руффо снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал мексиканский политик Омар Файяд, от которого она в возрасте 42 лет родила двойняшек Ануара и Викторию.

@victoriaruffo

Младшим сыну и дочери Руффо почти 17 лет, актриса души не чает в детях. Двойняшки, в отличие от своего старшего брата и мамы, не планируют связывать свою жизнь с кинематографом.