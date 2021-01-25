Никита Ефремов объяснил, почему не поехал к отцу после аварии 

Российский актер Никита Ефремов объяснил, почему не поехал сразу на место аварии, которую спровоцировал его отец актер Михаил Ефремов.
На вопрос журналистки Ксении Собчак попытался ли он, узнав об аварии связаться с отцом, Ефремов-младший заявил, что телефон отца был выключен.
"Я позвонил сразу ему, понял, что телефон выключен и сразу стал смотреть новости",
— отметил артист.
Собчак спросила, почему он не приехал на место происшествия.
"Там в момент создается облако людей, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. Я понимаю на тот момент, что я в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило 140-170 ударов в минуту. Я на очень сильных чувствах могу сделать еще хуже. Чтобы помогать, я должен быть в ровном и спокойном состоянии. У меня было желание что-то сделать, но я понимал, что нет",
— отметил Никита Ефремов.
Видео опубликовано на YouTube.
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова
В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.
В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.
Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.