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Машина, дом: Панин рассказал о наследстве от матери 

Мира Маркина 4 часа назад
Алексей Панин в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал о наследстве, которое ему досталось после смерти матери. Не так давно Татьяна Власова скончалась от последствий коронавируса.

«Я первые день после ее смерти провел в агонии. Я что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все. Я был в Испании. Я просто звонил в Москву, а меня спрашивали — кремировать ее или нет. А я сказал, чтобы позвонили Джигурде. Он занимался похоронами. Она не хотела уходить. Хотела пожить подольше. Дочь на похороны не взял. Пускай бабушка будет для нее всегда живой. Не станет ей легче, если она приехала бы на похороны»,

— признался актер.
Артист также добавил, что мать завещала ему ценное имущество:

«Я стану через полгода счастливым обладателем ее машины, домика в деревне и двухкомнатной квартиры в Коньково».

В прошлом году Панин вместе с дочкой уехал жить в Испанию. Семья поселилась в Аликанте.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что причиной смерти матери Панина стала тяжелая болезнь.
Женский форум 12
Звёзды , Видео , Татьяна Власова , Алексей Панин , НТВ
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