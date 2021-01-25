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«Сердце колошматило»: Ефремов-младший объяснил, почему не поехал к отцу после аварии 

Мира Маркина 2 часа назад
Ефремов-младший объяснил, почему не поехал к отцу после аварии
Фото: @efremovefremov
Никита Ефремов объяснил, почему не поехал на место автокатастрофы, виновником которой стал его отец Михаил.
В беседе с Ксенией Собчак актер признался, что пытался связаться с родителем в момент случившегося, но его телефон был выключен:

"Я позвонил сразу ему, понял, что телефон выключен, и сразу стал смотреть новости".

Далее Собчак спросила, почему Ефремов-младший не приехал на место происшествия:

"Там в момент создается облако людей, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. Я понимаю на тот момент, что я в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило 140–170 ударов в минуту. Я на очень сильных чувствах могу сделать еще хуже. Чтобы помогать, я должен быть в ровном и спокойном состоянии. У меня было желание что-то сделать, но я понимал, что нет",

— пояснил Ефремов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сестра Михаила Ефремова рассказала, как потеряла сына.
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Женский форум 1
Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Ксения Собчак
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