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Клявер наотрез отказался выступать с Костюшкиным 

Мира Маркина 2 часа назад
В эфире программы "Секрет на миллион" экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал о том, что Денис Клявер наотрез отказался с ним выступать.
Артист признался, что не так давно один телеканал предложил ему и Кляверу на один вечер воссоединиться и исполнить несколько песен, несмотря на то, что дуэт распался больше восьми лет назад. Костюшкин позитивно отнесся к предложению, однако Клявер ответил решительным отказом.

«Может, если бы я набрал его сам, то был бы другой ответ»,

— сделал предположение Стас.
Он также признался, что благодарен бывшему партнеру по сцене и его семье за их поддержку и помощь в карьере. Однако теперь звезды не поддерживают контакт: они не только не выступают вместе, но и не общаются в обычной жизни.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как изменились экс-солистки самой стильной поп-группы нулевых.
Звёзды , Видео , Денис Клявер , Стас Костюшкин
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