Клявер наотрез отказался выступать с Костюшкиным 

Артист признался, что не так давно один телеканал предложил ему и Кляверу на один вечер воссоединиться и исполнить несколько песен, несмотря на то, что дуэт распался больше восьми лет назад. Костюшкин позитивно отнесся к предложению, однако Клявер ответил решительным отказом.

«Может, если бы я набрал его сам, то был бы другой ответ»,

— сделал предположение Стас.

Он также признался, что благодарен бывшему партнеру по сцене и его семье за их поддержку и помощь в карьере. Однако теперь звезды не поддерживают контакт: они не только не выступают вместе, но и не общаются в обычной жизни.