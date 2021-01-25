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Цискаридзе признал Даву родственником 

Мира Маркина 1 час назад
Цискаридзе признал Даву родственником
Фото: РИА Новости
В эфире шоу "Танцы со звездами" Николай Цискаридзе признался, что является родственником Давида Манукяна, больше известного как Дава.

«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник»,

— рассказал Цискаридзе, заявив, что позже пообщался с Давидом лично.
Манукян ответил, что его бабушку обрадует эта новость.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузова объявила о расставании с Манукяном.
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Звёзды , Давид Манукян , Николай Цискаридзе
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