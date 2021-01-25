Цискаридзе признал Даву родственником 

В эфире шоу "Танцы со звездами" Николай Цискаридзе признался, что является родственником Давида Манукяна, больше известного как Дава.
«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник»,
— рассказал Цискаридзе, заявив, что позже пообщался с Давидом лично.
Манукян ответил, что его бабушку обрадует эта новость.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузова объявила о расставании с Манукяном.