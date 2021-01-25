«Манипулирует ребенком»: Гогунский обвинил экс-жену во лжи 

«Я попробовал эту историю погасить. Мне грязный пиар не нужен. Ей на сценарный надо было пойти, чтобы реализовывать все свои фантазии. Мы будет спокойно на это реагировать. Я спокоен, и мне даже смешно. Я бы еще сильнее смеялся, если бы в этой истории не был замешан ребенок. Бывшая жена не дает нам видеться наедине. Она манипулирует ребенком. Надеюсь на конституцию и суд России», — сказал актер. больше по теме