«Манипулирует ребенком»: Гогунский обвинил экс-жену во лжи 

«Я предложил ей примирение. Хотел записать видео, где бы мы сказали, что не имеем друг к другу претензий. Но, по ходу, кому-то нужен пиар. Она начала говорить уклончиво. Все, что она говорит, — вранье. Видно, не дает ей покоя слава наших звезд. Понимаю ее, это аудитория, просмотры. Привлечь чем-то хорошим у нее внимание к своей персоне не получается. Как так можно хотеть пиара на дочери? Она придумывает разные истории».
«Я попробовал эту историю погасить. Мне грязный пиар не нужен. Ей на сценарный надо было пойти, чтобы реализовывать все свои фантазии. Мы будет спокойно на это реагировать. Я спокоен, и мне даже смешно. Я бы еще сильнее смеялся, если бы в этой истории не был замешан ребенок. Бывшая жена не дает нам видеться наедине. Она манипулирует ребенком. Надеюсь на конституцию и суд России», — сказал актер. больше по теме