«Она манипулирует»: Гогунский ответил на обвинения бывшей жены

Как рассказал актер, бывшая жена специально придумывает истории про него, так как ей нужен пиар.

"Я предложил ей примирение. Хотел записать видео, где бы мы сказали, что не имеем друг к другу претензий. Но, по ходу, кому-то нужен пиар. Она начала говорить уклончиво. Все, что она говорит, — вранье. Видно, не дает ей покоя слава наших звезд. Понимаю ее, это аудитория, просмотры. Привлечь чем-то хорошим у нее внимание к своей персоне не получается".

Ирина Маирко также заявила, что бывший муж никогда не принимал участие в жизни их 10-летней дочери Миланы. Однако, по словам Гогунского, экс-супруга не дает им видеться наедине. Актер планирует решать вопрос в суде.