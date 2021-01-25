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«Мне грязный пиар не нужен»: Гогунский ответил на обвинения бывшей жены 

Анна Арсеньева 5 часов назад
«Она манипулирует»: Гогунский ответил на обвинения бывшей жены
Фото: РИА Новости
Актер Виталий Гогунский прокомментировал высказывания своей бывшей жены Ирины Маирко. Она обвинила экс-супруга в избиениях. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Как рассказал актер, бывшая жена специально придумывает истории про него, так как ей нужен пиар.

"Я предложил ей примирение. Хотел записать видео, где бы мы сказали, что не имеем друг к другу претензий. Но, по ходу, кому-то нужен пиар. Она начала говорить уклончиво. Все, что она говорит, — вранье. Видно, не дает ей покоя слава наших звезд. Понимаю ее, это аудитория, просмотры. Привлечь чем-то хорошим у нее внимание к своей персоне не получается".

Ирина Маирко также заявила, что бывший муж никогда не принимал участие в жизни их 10-летней дочери Миланы. Однако, по словам Гогунского, экс-супруга не дает им видеться наедине. Актер планирует решать вопрос в суде.

"Я попробовал эту историю погасить. Мне грязный пиар не нужен. Ей на сценарный надо было пойти, чтобы реализовывать все свои фантазии. Мы будем спокойно на это реагировать. Я спокоен, и мне даже смешно. Я бы еще сильнее смеялся, если бы в этой истории не был замешан ребенок. Бывшая жена не дает нам видеться наедине. Она манипулирует ребенком. Надеюсь на конституцию и суд России".

Ранее "Рамблер" сообщал, что экс-жена Гогунского рассказала об издевательствах актера.
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Звёзды , Ирина Маирко , Виталий Гогунский
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