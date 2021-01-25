На слуху: Клявер отказался выступать с Костюшкиным 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Алексей Панин в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал о наследстве, которое ему досталось после смерти матери. Не так давно Татьяна Власова скончалась от последствий коронавируса.

Актер Виталий Гогунский прокомментировал высказывания своей бывшей жены Ирины Маирко . Она обвинила экс-супруга в избиениях и недостаточном внимании к дочери.

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Директор выступавшего в Stand Up Show на ТНТ стендап-комика Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала о его состоянии перед предполагаемым самоубийством. Артист страдал от депрессии и лечился от алкогольной зависимости.

В эфире программы "Секрет на миллион" экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал о том, что Денис Клявер наотрез отказался с ним выступать. Артист признался, что не так давно один телеканал предложил им на один вечер воссоединиться.