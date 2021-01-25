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На слуху: Клявер отказался выступать с Костюшкиным 

Анна Арсеньева 4 часа назад
На слуху: Клявер отказался выступать с Костюшкиным
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Машина, дом: Панин рассказал о наследстве от матери

Алексей Панин в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал о наследстве, которое ему досталось после смерти матери. Не так давно Татьяна Власова скончалась от последствий коронавируса.
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"Мне грязный пиар не нужен": Гогунский ответил на обвинения бывшей жены

Актер Виталий Гогунский прокомментировал высказывания своей бывшей жены Ирины Маирко. Она обвинила экс-супруга в избиениях и недостаточном внимании к дочери.
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Директор погибшего стендап-комика описала его состояние

@shalyap_in
Директор выступавшего в Stand Up Show на ТНТ стендап-комика Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала о его состоянии перед предполагаемым самоубийством. Артист страдал от депрессии и лечился от алкогольной зависимости.
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Клявер наотрез отказался выступать с Костюшкиным

В эфире программы "Секрет на миллион" экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал о том, что Денис Клявер наотрез отказался с ним выступать. Артист признался, что не так давно один телеканал предложил им на один вечер воссоединиться.
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Озоллапиня стала лучшей российской актрисой 2020 года

22 января 2021 года состоялась церемония вручения наград премии «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения. Лучшей актрисой признана Ольга Озоллапиня, ее отметили за роль в «Блокадном дневнике» Андрея Зайцева.
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Видео дня. Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Женский форум
Звёзды , Денис Клявер , Стас Костюшкин , Александр Шаляпин , Андрей Зайцев , Ирина Маирко , Татьяна Власова , Ольга Озоллапиня , Алексей Панин , Виталий Гогунский , РИА Новости , НТВ
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