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Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой 

Lenta.ru и ещё 5 13 часов назад
Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Фото: @rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на вечеринке по случаю юбилея телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.
Рудковскую возмутили слова одной из подруг именинницы о неискренности отечественного шоу-бизнеса. После этого продюсер взяла микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.

«За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — отчитала Рудковская двух девушек на сцене.

Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.
После этого, по данным издания, продюсер покинула торжество.
Ранее Рудковскую возмутила заявка пензенского бизнесмена на регистрацию бренда, название которого совпадает с прозвищем ее сына.
Бизнесмен из Нижнеломовского района Шухрат Рахимов обратился в Роспатент, желая открыть собственную марку модной одежды. Своей организации россиянин решил присвоить имя «Гном-Гномыч». Продюсер посчитала, что таким образом он планирует заработать на имени ребенка.
«Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят», — прокомментировала знаменитость.
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Звёзды , Яна Рудковская , Роспатент
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