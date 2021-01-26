Рудковская закатила скандал на юбилее Бузовой 

Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на вечеринке в честь дня рождения Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.ru.

Рудковскую возмутили слова подруги Ольги о неискренности отечественного шоу-бизнеса. Продюсер попросила микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.

«За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — отчитала Рудковская двух девушек на сцене.

Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой и покинула мероприятие.