Рудковская закатила скандал на юбилее Бузовой 

Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на вечеринке в честь дня рождения Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.ru.
Рудковскую возмутили слова подруги Ольги о неискренности отечественного шоу-бизнеса. Продюсер попросила микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.
«За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — отчитала Рудковская двух девушек на сцене.
Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой и покинула мероприятие.
Ранее "Рамблер" сообщал, что думает Дава по поводу расставания с Ольгой.