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«Было бы предательством по отношению к Регине не сниматься в „Аншлаге“: Новикова о Шифрине 

Teleprogramma.pro и ещё 5 5 часов назад
«Он хитрит и неискренен»: Новикова объяснила разрыв с Шифриным
Фото: Globallookpress.com
Артистка эстрады Клара Новикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему перестала дружить со своим закадычным другом, юмористом Ефимом Шифриным.
«Пускай он говорит, что хочет. Дружит не дружит — это для пионеров история. Это человеческая жизнь, и у нас была дружба. Мы каждый день разговаривали по телефону. А то, что я не ушла из «Аншлага», так это каждый принимает решение. К примеру, один режиссер позвал его играть, а меня нет. Я что, должна больше не дружить с ним и с режиссером? В искусстве каждый решает за себя».
Как отметила Новикова, они с Шифриным действительно были не разлей вода. «Мы очень помогали друг другу в профессии и в личной жизни. Но пришла такая пора, и все расставилось на свои места. Эта наша история ухода из „Аншлага“ получилась глупой, и из давней жизни. Я бы могла сказать, что участие в „Аншлаге“ не принесет мне еще большей славы, но не буду. Фима дружил с разными людьми. Дружил и раздружился. Было бы предательством по отношению к Регине (Регина Дубовицкая — бессменная ведущая программы. — Прим. авт.) не сниматься в „Аншлаге“. Там все было сложнее. Фима все упростил. Он где-то хитрит и где-то неискренен. Я его слезам не верю. И я не напрашиваюсь на дружбу с ним, и он не напрашивается. Это была личная вещь. Я бы вообще ничего не рассказывала», — заметила Новикова.
Ранее Ефим Шифрин в программе «Судьба человека» заявил, что в 2000 году он, Клара Новикова и Михаил Евдокимов приняли решение уйти из «Аншлага». В итоге его коллеги позже вернулись в проект, не сдержав обещание, после чего Шифрин перестал с ними близко общаться.
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Звёзды , Михаил Евдокимов , Ефим Шифрин , Клара Новикова , Регина Дубовицкая
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