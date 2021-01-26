Что известно о новой жене Алексея Панина 

Актер Алексей Панин тайно женился второй раз. Избранницей актера стала 40-летняя Ева Тарлакян. Девушка уже познакомилась с дочерью Панина, но пока не может переехать к своему супругу в Испанию. "Рамблер" рассказывает, что известно о новой жене Панина, с которой они тайно расписались.

Ева Тарлакян/VK

О том, что Панин женился во второй раз, Ева рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись". Актер и его возлюбленная поженились второго декабря, когда он приезжал в Россию.

Тарлакян рассказала, что познакомилась с актером год назад в общей компании и между ними возникла искра. Из-за пандемии коронавируса она не может приехать Испанию к своему мужу, поэтому сейчас у них отношения на расстоянии.

Ева Тарлакян/VK

За год отношений Ева успела познакомиться с дочерью актера, Нюсей. Она рассказала, что это произошло спустя месяц после того, как у влюбленных завязались отношения.

"С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться"

Конечно, не остались в стороне вопросы о спорной репутации актера. Только смелая девушка могла выйти замуж за человека, чья биография связана со многими скандалами. На это Ева ответила, что то, что люди видят на экране совсем не похоже на то, что происходит в жизни.

"Алексей — добрый, умный и очень харизматичный"

После выхода программы Алексей Панин и его дочь записали видео, где упомянули слова прессы о его новой жене. Дочь актера Нюся прямо заявила, что выбрала жить с папой и не жалеет об этом.