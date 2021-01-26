Звезды, которые хотели быть бездетными, но стали родителями 

Люди становятся старше и их взгляды на родительство меняются.

Если вы сомневаетесь, стоит ли рожать ребёнка или нужно подождать, посмотрите на примеры этих селебритис. В своей юности они не хотели становиться родителями или негативно высказывались о детях, а теперь с трепетом нянчат малышей. Не торопитесь — время всегда хорошее.

Блондинка в шоколаде, как ее называли в юности, была ярым противником детей. Известен разговор Ксении по телефону, где она называет детей «гаденышами». И хотя телеведущая опровергала его содержание, с появлением сына Платона раз пошутила подписью под фото в Инстаграме: «Картина „Жизнь внесла свои коррективы“ или Собчак и маленькие гаденыши». Причиной нежелания Собчак становиться мамой был страх изменений:

«Мне моя жизнь очень нравится: муж, друзья, работа. Я боюсь, что с детьми все это очень изменится. Я не понимаю, зачем мне эти изменения. Когда людям становится скучно, когда они испытывают потребность в большей любви и нежности, они хотят детей. Меня все устраивает. Себя можно продолжать делами и поступками».

Хорошо, что родительство оказалось для неё посильной задачей.

История их отношений с актером Кириллом Сафоновым была необычной: пара познакомилась в ночном клубе и поженилась всего полгода спустя. И хотя на тот момент девушке было 26 лет, детей она не планировала.

«Выйдя замуж за Кирилла, я не представляла себя в роли мамы — сама еще девочкой была»,

Однако после, когда Савельевой исполнилось больше 30, они с мужем захотели ребенка. Получилось не сразу, но результат стоил ожиданий — оба родителя находятся в сознательном возрасте и стараются сделать все ради блага ребёнка.

Звезда 90-х ушёл от жены с шестью детьми после смерти их седьмого ребёнка. Пара не выдержала испытания. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Елена, экс-супруга Жукова, призналась: он не хотел детей.

«Это моя инициатива. Когда мы познакомились, я удивилась: мужчине 36 лет, не было ни жены, ни детей. Для меня это было подозрительно».

И хотя Роман ушёл из семьи, он продолжает общаться с детьми.

«Я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться»,

— отмечает музыкант.

«Я не хотел детей… Я был популярным и богатым».

Певец с любовью вспоминает время, когда они с Эммой поженились. У обоих уже было по ребенку от прошлых отношений, поэтому пара хотела больше времени уделять друг другу и совместным путешествиям, а не уходу за новорождённым. Однако после Александр решился на детей — он очень хотел дочь. Родились двойняшки: Устинья и Фрол. Теперь папа и мама занимаются образованием детей и гордятся их успехами — об осознанном решении они ни разу не жалели.