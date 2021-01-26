Как сейчас выглядит Светлана Светикова, сыгравшая Эсмеральду

Сейчас Светлане Светиковой , исполнительны роли Эсмеральды в отечественной постановке известного мюзикла, уже 37 лет. Звезда давно ушла со сцены и пропала с телеэкранов. Она полностью погрузилась в воспитание своих детей. Как сейчас живет Светлана Светикова?

Артистка родилась в творческой семье, а свой талант унаследовала от матери, которая также была вокальной исполнительницей. Певица стала выступать на сцене уже с 4 лет: она была участницей детского ансамбля, занималась хореографией и участвовала в вокальных конкурсах.

Клео.Ру

Повзрослев, Светикова поступила в Московский педагогический государственный университет, но проучилась там недолго. Сдав всего одну сессию, Светлана оставила университет ради роли Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Звезда также играла главные роли и в других театрально-музыкальных проектах: «Метро», «Кабаре», «Три мушкетера».

С приходом славы после участия в популярных мюзиклах Светикову начали преследовать неудачи в учебе. В 2006 году артистка поступила в ГИТИС на факультет эстрадного искусства, но Светлану отчислили за непосещаемость. Звезда тогда уделяла время съемкам в фильме «Нас не догонишь». В мире большого кинематографа Светиковой прославиться не удалось.

Клео.Ру

Кроме мюзиклов звезда участвовала во многих телешоу. Она пришла на «Фабрику звезд — 3», но жюри не впечатлили таланты Светиковой. Также артистка снималась в шоу «Танцы со звездами», «Лед и пламень», «Один в один!».

Звезда встречалась с известными мужчинами, среди которых Гарик Харламов Андрей Чадов , но с ними счастья не нашла. Артистка уже больше 10 лет замужем за фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком , с которым она познакомилась на шоу «Огни большого города». Супруги растят двух сыновей: 7-летнего Милана и трехлетнего Кристиана. Именно из-за детей Светикова практически перестала сниматься и появляться на сцене. Она лишь иногда записывает саундтреки и озвучивает персонажей мультфильмов.

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