90-летний Краско стал отцом в шестой раз 

Актер Иван Краско , который недавно отметил 90-летие, снова стал отцом. Уже в шестой раз, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Первый канал.

В эфире ток-шоу "На самом деле" актер рассказал, что недавно у него родилась дочь — это произошло 4 декабря 2020 года.

"Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может",

— заключил он.

Появилась информация, что матерью ребенка стала молодая подруга народного артиста Юлия Кичемасова. Ребенок был зачат методом искусственного оплодотворения. Также стало известно, что Краско и Кичемасова планируют пожениться. Таким образом, женщина станет пятой женой актера.