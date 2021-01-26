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90-летний Краско стал отцом в шестой раз 

Стелла Шмель 4 часа назад
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
Фото: РИА Новости
Актер Иван Краско, который недавно отметил 90-летие, снова стал отцом. Уже в шестой раз, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Первый канал.
В эфире ток-шоу "На самом деле" актер рассказал, что недавно у него родилась дочь — это произошло 4 декабря 2020 года.

"Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может",

— заключил он.
Появилась информация, что матерью ребенка стала молодая подруга народного артиста Юлия Кичемасова. Ребенок был зачат методом искусственного оплодотворения. Также стало известно, что Краско и Кичемасова планируют пожениться. Таким образом, женщина станет пятой женой актера.
Ранее "Рамблер" писал, что известно о новой жене Алексея Панина.
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