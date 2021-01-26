На слуху: Шифрина и Новикову рассорил «Аншлаг» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Рудковскую возмутили слова подруги Ольги о неискренности отечественного шоу-бизнеса. Продюсер попросила микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели в обычное отделение из реанимации. В состоянии актрисы прослеживается положительная динамика.

Актер Иван Краско, который недавно отметил 90-летие, снова стал отцом. Уже в шестой раз, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Первый канал.

В эфире ток-шоу "На самом деле" актер рассказал, что недавно у него родилась дочь — это произошло 4 декабря 2020 года.

Юмористка Клара Новикова рассказала, какая ситуация рассорила ее с коллегой по цеху — артистом Ефимом Шифриным.

Напомним, не так давно Шифрин в эфире программы "Судьба человека" вспомнил историю, как в 2000 году Михаил Евдокимов , Клара Новикова и он сам приняли решение покинуть программу "Аншлаг".

Кадр из видео

Актер Алексей Панин тайно женился второй раз. Избранницей актера стала 40-летняя Ева Тарлакян. Девушка уже познакомилась с дочерью Панина, но пока не может переехать к своему супругу в Испанию. "Рамблер" рассказывает, что известно о новой жене Панина, с которой они тайно расписались.