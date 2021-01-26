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На слуху: Шифрина и Новикову рассорил «Аншлаг» 

Стелла Шмель 2 часа назад
На слуху: Шифрина и Новикову рассорил «Аншлаг»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Рудковская закатила скандал на юбилее Бузовой

@rudkovskayaofficial
Рудковскую возмутили слова подруги Ольги о неискренности отечественного шоу-бизнеса. Продюсер попросила микрофон и заявила, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.
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Алису Фрейндлих перевели из реанимации

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели в обычное отделение из реанимации. В состоянии актрисы прослеживается положительная динамика.
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90-летний Краско стал отцом в шестой раз

Актер Иван Краско, который недавно отметил 90-летие, снова стал отцом. Уже в шестой раз, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Первый канал.
В эфире ток-шоу "На самом деле" актер рассказал, что недавно у него родилась дочь — это произошло 4 декабря 2020 года.
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Новикова рассказала, что рассорило ее с Шифриным

Юмористка Клара Новикова рассказала, какая ситуация рассорила ее с коллегой по цеху — артистом Ефимом Шифриным.
Напомним, не так давно Шифрин в эфире программы "Судьба человека" вспомнил историю, как в 2000 году Михаил Евдокимов, Клара Новикова и он сам приняли решение покинуть программу "Аншлаг".
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Что известно о новой жене Алексея Панина

Кадр из видео
Актер Алексей Панин тайно женился второй раз. Избранницей актера стала 40-летняя Ева Тарлакян. Девушка уже познакомилась с дочерью Панина, но пока не может переехать к своему супругу в Испанию. "Рамблер" рассказывает, что известно о новой жене Панина, с которой они тайно расписались.
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Видео дня. Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Женский форум
Звёзды , Михаил Евдокимов , Ефим Шифрин , Алиса Фрейндлих , Клара Новикова , Алексей Панин , Иван Краско , РИА Новости , Московский комсомолец
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