Газмановы захотели породниться с Бузовой

Но удивило другое: все СМИ сегодня на этой теме отплясались, оттоптались, инфоповод отработали, а доброго совета никто так и не предложил. Давайте подумаем о том, кто бы из мужчин (достойных, разумеется) смог бы составить Ольге пару. И не на год-три, а хотя бы на пять!