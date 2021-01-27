Газмановы захотели породниться с Бузовой

Расставание телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна удивила весь российский шоу-бизнес. Некогда влюбленная пара вдруг заявила о расставании. Ольга назвала себя свободной девушкой, а Давид заявил, что их отношения — "пройденный этап".
Ольга позже попросила поддержки, потому как в ее жизни сейчас сложности. Так, кроме расставания с любимым девушка переживает из-за инсульта сестры и онкологии бабушки.
Как выяснил "Рамблер", многие коллеги Бузовой по шоу-бизнесу прокомментировали ситуацию, а реакции семьи певца Олега Газманова на произошедшее и вовсе удивила всех.
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Так, 39-летний Родион Газманов разместил на своей странице в Instagram публикацию в поддержку Ольги.
"Вместо пятничного батла у нас акция поддержки Оли Бузовой! Я чисто по-человечески сочувствую Оле, которой все никак не удается найти крепкое мужское плечо. С плечами сейчас тоже, видимо, мировой кризис. Отчаиваться ей не стоит, барышня видная, находчивая, все впереди. Только счастья пожелать и семь футов под килем!
Но удивило другое: все СМИ сегодня на этой теме отплясались, оттоптались, инфоповод отработали, а доброго совета никто так и не предложил. Давайте подумаем о том, кто бы из мужчин (достойных, разумеется) смог бы составить Ольге пару. И не на год-три, а хотя бы на пять!
И, друзья, держите себя в руках, давайте все-таки иметь уважение к драме. И даме. ", — написал он в публикации.
На этот пост среагировала его мать, Марина Газманова, которая предложила ему самому побороться за сердце Ольги и фактически пригласила ее в свою дружную семью. На это Родион ответил тем, что стихи для Бузовой он уже писал.