Обнародованы предсмертные голосовые сообщения Началовой 

Подруга Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала предсмертные сообщения звезды. Как оказалось, певица умоляла скрыть от журналистов и поклонников правду о своем здоровье.

Юлия ушла из жизни 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, развившихся из-за небольшой ранки на ноге. Сепсис протекал стремительно, ведь певица также страдала подагрой и диабетом.

Первое сообщение Началова отправила за пять дней до смерти. Она рассказала, что врачи почистили не только палец, где была рана, но и всю стопу.

"Мне сказали, дней через 7-10, если нормально все, отправят домой. И я смогу выступать. Но придется с балетом не поплясать месяцок-второй",

Чтобы фанаты не начали бить тревогу по поводу ее исчезновения, в своем Instagram Юлия заявила, что уехала в Рим и попросила Исаеву говорить то же самое. Однако вскоре, несмотря на это, СМИ стали писать о болезни звезды. И это тоже происходило по просьбе Началовой:

«Анют! Молчи. Делай официальное заявление, что человек просто лежит на чекап, проверяется. Ничего серьезного не происходит. Скажи: съездила в Рим к фониатру, есть немного свободного времени, проходит полное обследование. Все это делают: Меладзе, Гагарина, Лобода… График ненормированный, подтягивает все свои показатели. Обычные гемоглобины, витамины и пятое-десятое. Также бывают боли от каблуков из-за работы».

Дочь Началовой, Вера Алдонина, не чувствовала, что матери скоро не станет. Об этом 14-летняя Вера рассказала в эфире шоу "Док-Ток":

"В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, у нее очень сильно болела нога".

О смерти матери девочка узнала позже всех, — в этот момент она отдыхала за границей. Дед Веры сообщил ей новость при встрече в аэропорту.